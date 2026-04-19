O FC Porto venceu na visita ao Benfica, no quarto jogo das meias-finais do campeonato, por 3-2 (25-15, 26-24, 17-25, 23-25 e 15-10). Neste domingo, na visita às campeãs em título, as portistas forçaram a “negra”, agendada para quinta-feira (20h30), no Porto.

Curiosamente, o Benfica venceu os dois jogos no reduto do FC Porto (3-2 e 3-2), enquanto as azuis e brancas triunfaram em Lisboa (3-0 e 3-2).

Na final está já o Sp. Braga, que entre 4 e 15 de abril venceu o Sporting por três vezes (3-2, 3-1 e 3-1).