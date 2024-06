O FC Porto anunciou, esta sexta-feira, a saída de sete atletas da equipa feminina de voleibol, tetracampeã nacional.

Através de um comunicado, os azuis e brancos explicam que as jogadoras terminaram os respetivos contratos com o clube e ficam por isso livres no mercado. Beatriz Moreira é a única que participou nas quatro conquistas consecutivas do campeonato. Também Maria Reis Lopes, Aline Delsin, Kim Robitaille, Kyra Holt, Lauren Matthews e Taylor Sandbothe fecham o ciclo pelos dragões.

Recordar que na última época, além do campeonato, o FC Porto foi eliminado nos quartos de final da Taça de Portugal, pelo Benfica, sendo que na Taça CEV, não conseguiu bater as francesas do Béziers Angels, nos 16 avos de final.

Leia o comunicado na íntegra:

Taylor Sandbothe, Beatriz Moreira, Kyra Holt, Aline Delsin, Kim Robitaille, Lauren Matthews e Maria Reis Lopes terminam contrato e estão de saída do FC Porto. Às jogadoras que integraram o plantel campeão nacional de voleibol em 2023/24, o clube agradece o trabalho desenvolvido e o profissionalismo demonstrado.



Taylor Sandbothe chegou à Invicta no arranque da última temporada e demonstrou ser uma peça importante no título conquistado pela equipa orientada por Miguel Coelho. A central contou com a concorrência de Beatriz Moreira, que vestiu de azul e branco desde a retoma da modalidade no FC Porto. Sagrou-se, por isso, tetracampeã nacional e venceu duas Supertaças.



Kyra Holt assumiu protagonismo nos dois anos em que defendeu as cores portistas. A zona 4 norte-americana foi a melhor pontuadora do campeonato em 2022/23 e conquistou três troféus. Segue agora outro caminho, tal como Lauren Matthews e Maria Reis Lopes, duas opostas que contribuíram significativamente para a alegria dos adeptos ao longo da época.



Na distribuição, registam-se as saídas de Aline Delsin e de Kim Robitaille. A primeira sagrou-se tricampeã nacional e ajudou o voleibol a arrecadar duas Supertaças, enquanto a segunda chegou em dezembro para suprir a lesão de Eliana Durão, superando-se nos momentos de decisão e saindo com o estatuto de campeã nacional.



Às sete atletas, o FC Porto deseja as maiores felicidades.