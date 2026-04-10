O FC Porto venceu, esta sexta-feira, o Benfica na Luz por 3-0, empatando a meia-final do campeonato nacional de voleibol feminino (1-1).

Depois da derrota no Dragão Arena, as azuis e brancas foram ao reduto das águias colocar a eliminatória em igualdade. A turma de Miguel Coelho venceu o primeiro parcial com uma vantagem de cinco pontos (20-25), enquanto que o segundo existiu um maior desequilíbrio no marcador (14-25). O último parcial foi mais dividido, mas mesmo assim o FC Porto levou a melhor (23-25).

O próximo jogo está marcado para dia 15 de abril, também no Dragão Arena, às 20h00.