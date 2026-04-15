O Sp. Braga garantiu a presença na final do campeonato nacional feminino de voleibol, após vencer o Sporting por 3-1, terminando a série com um 3-0.

As minhotas, segundas classificadas da fase regular, confirmaram a superioridade na eliminatória com os parciais de 25-23, 25-21, 15-25 e 25-10, depois de já terem vencido os dois encontros anteriores (3-2 em casa e 3-1 fora). Finalistas vencidas na última época, asseguram assim nova presença na decisão do título.

Na outra meia-final, o Benfica colocou-se em vantagem (2-1) frente ao FC Porto, ao vencer fora por 3-2, forçando a negra na eliminatória por um lugar na final.

No Dragão Arena, as águias estiveram a perder por 0-2, após parciais de 25-17 e 25-18, mas reagiram com 25-19 e 25-23 para empatar a partida, antes de fecharem o encontro com um 15-9 no set decisivo. O Benfica fica assim a uma vitória da final, onde já estão as arsenalistas.