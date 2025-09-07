A Itália é campeã do Mundo de voleibol feminino depois de vencer a Turquia na final, por 3-2.

No jogo derradeiro, as transalpinas venceram com os parciais de 25-23, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8.

A seleção italiana não perde desde junho de 2024, frente ao Brasil, e já leva 36 vitórias consecutivas. Em Paris 2024 garantiram a medalha de ouro.

Em terceiro lugar ficou o Brasil, que venceu o Japão por 3-2, pelos parciais de 25-12, 25-17, 19-25, 27-29 e 18-16.