Voleibol feminino: Itália é campeã do mundo
Seleção transalpina vence a Turquia na final
A Itália é campeã do Mundo de voleibol feminino depois de vencer a Turquia na final, por 3-2.
No jogo derradeiro, as transalpinas venceram com os parciais de 25-23, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8.
A seleção italiana não perde desde junho de 2024, frente ao Brasil, e já leva 36 vitórias consecutivas. Em Paris 2024 garantiram a medalha de ouro.
Em terceiro lugar ficou o Brasil, que venceu o Japão por 3-2, pelos parciais de 25-12, 25-17, 19-25, 27-29 e 18-16.
