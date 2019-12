O Benfica não conseguiu isolar-se no segundo lugar do Grupo D da Liga dos Campeões de voleibol, ao perder por 3-1, em casa, com os franceses do Tours, que conquistaram os primeiros pontos na competição.

O primeiro parcial pendeu a favor do Tours (25-20), mas o Benfica ripostou de seguida e venceu o segundo ‘set’, por números iguais. Contudo, os franceses foram uma equipa organizada e superior às águias e venceram os dois parciais seguintes, por 25-22 e 25-18.

A luta pelo segundo lugar do Grupo D, que pode dar acesso aos quartos de final, está equilibrada, com o Benfica, o Tours e os polacos do Verva Varsóvia (perdeu 3-1 na receção ao líder Perugia, de Itália), empatados com três pontos.

Refira-se ainda que 660 dias depois, o Benfica voltou a sair derrotado na Luz, o que já não acontecia desde 28 de fevereiro de 2018, quando os encarnados perderam com os italianos do Ravenna, em jogo dos quartos de final da Taça Challenge.