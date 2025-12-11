A equipa de voleibol do Sporting perdeu esta quarta-feira na Alemanha diante do SVG Luneburg, por 3-1, em jogo da primeira jornada do Grupo D da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Apesar da boa réplica em termos exibicionais do campeão português, sobretudo na segunda parte, com a vitória no terceiro quarto (25-23), a formação alemã controlou o marcador e garantiu a vitória pelos parciais de 25-18, 25-19, 23-25 e 25-23.

Com este resultado, o SVG Luneburg comanda o Grupo D com três pontos, os mesmos que os polacos do Warta Zawiercie que venceram os compatriotas do Resovia Rzeszów, também por 3-1.