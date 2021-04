Poucos dias depois de ter anunciado a saída do Sporting, clube que representava desde 2017, já depois de uma primeira passagem entre 1991 e 1994, Miguel Maia tem novo clube.

O voleibolista de 50 anos regressa à Académica de Espinho, clube onde iniciou a carreira e onde joga o filho Guilherme.

«Bem-vindo, Miguel Maia. O Maior dos Maiores do Voleibol regressa a casa», escreveu o clube nas redes sociais.

Miguel Maia, que esta sexta-feira fez 50 anos, é o voleibolista mais velho a competir a nível mundial, estatuto que ostenta há já alguns anos e que durante algum tempo foi atribuído erradamente ao búlgaro Ivaylo Stefanov, de 48 anos, que se retirou ao serviço do CSKA Sofia, em 2018/19.

Começou no voleibol há 44 anos e representou apenas quatro clubes nacionais – Académica de Espinho, Sporting de Espinho, Sporting e Esmoriz – e um estrangeiro, o Reima Crema, de Itália.

Com uma carreira articulada entre o voleibol indoor e de praia, Miguel Maia conta no currículo com mais de 40 títulos nacionais absolutos de ambas as disciplinas, tendo o último sido conseguido esta época pelo Sporting, com a conquista da Taça de Portugal

Foi na Académica de Espinho que se estreou como sénior aos 16 anos, ficando ligado à história do clube com a conquista do único título de campeão nacional da primeira divisão, em 1989/90, antes de rumar ao Sporting, após uma breve passagem pelo Sporting de Espinho.