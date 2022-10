O Sporting anunciou a rescisão de contrato com Gerson Amorim, treinador da equipa principal de voleibol.

Gerson Amorim estava nos leões desde 2019/20, tendo conquistado um Taça de Portugal na segunda temporada no clube.

O treinador brasileiro não resistiu assim a um mau início de época, no qual o Sporting venceu apenas um de três jogos realizados no campeonato nacional: nos últimos dois, a equipa leonina perdeu mesmo por 3-0, diante de Fonte do Bastardo e Castêlo da Maia.