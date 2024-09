O Sporting conquistou, na tarde deste domingo, a Supertaça de voleibol. Em Santo Tirso, os leões quebraram a malapata em finais com o Benfica, repetindo os feitos de 1991 e 1992.

Depois de derrotarem as águias na Taça Ibérica (3-1), os leões repetiram o resultado (1-3), arrecadando a quarta Supertaça. A última havia sido conquistada há 32 anos.

Recorde a marcha do marcador nesta final.

Face a uma entrada autoritária do Sporting, o Benfica equilibrou a contenda, forçando sucessivos empates, do 13-13 ao 23-23. Ainda assim, dois pontos consecutivos selaram a vantagem dos leões (23-25).

Na resposta, no segundo «set», o Benfica aproveitou o 4-0 para edificar a vantagem até ao 21-14. Face ao crescimento do rival – de 24-16 para 24-19 – as águias impuseram o empate (25-19).

Os serviços de Pablo Natan e a eficácia de Banderó revelaram-se fatores decisivos para o desenrolar deste parcial.

O referido ascendente do Sporting confirmou-se durante o terceiro «set», momento ilustrado nas exibições de Kelton Tavares, Galabov e Edson Valência. Apesar das sucessivas respostas de Banderó – que catapultou o Benfica de 18-24 para 22-24 – os leões garantiram a «pole» para o triunfo (22-25; 1-2).

No derradeiro parcial, o Sporting aproveitou o embalo para se distanciar, ora por 7-10, ora por 12-17. Assim, encerrou a contenda em 19-25.

Depois de vencerem a Taça Ibérica, os Leões do #VoleibolSCP derrotam o SL Benfica por 1-3 e conquistam a SUPERTAÇA 🦁 pic.twitter.com/eRG4VV9xzj — Sporting CP (@SportingCP) September 29, 2024

Quanto à lista de vencedores da Supertaça, o Benfica lidera, com 12, seguido pelo Sp. Espinho e Castêlo da Maia (5), Sporting (4) e Leixões (1).

No arranque da Liga, o Sporting visitará a Académica de Espinho, no próximo sábado. Nesse dia, o Benfica – pentacampeão em título – receberá o Voleibol Clube Viana.

O título da Liga escapa ao Sporting desde 2017/18.

Por fim, importa recordar que o Benfica encarou a final deste domingo na ressaca da eliminação na qualificação para a Champions, diante dos espanhóis do Guaguas.