Sporting vence dérbi frente ao Benfica por 3-1 na Liga feminina de voleibol
Leoas foram superiores nos momentos-chave
O Sporting derrotou o Benfica por 3-1 no dérbi da nona jornada da fase regular da Liga feminina de voleibol, este domingo, no Pavilhão João Rocha.
No primeiro set, o Benfica abriu o marcador, mas o Sporting rapidamente assumiu o controlo. Com eficácia na rede e no side-out, a equipa de Rui Pedro Silva chegou aos 9-4 e não mais perdeu a dianteira. As verdes e brancas fecharam o parcial com um expressivo 25-16.
No segundo set, as encarnadas inverteram o rumo da partida. Com maior consistência defensiva e aproveitando erros do adversário, o Benfica ganhou vantagem confortável (10-16) e fechou o parcial por 18-25, restabelecendo a igualdade.
O terceiro set foi o mais equilibrado. As águias chegaram aos 8-15, mas o Sporting respondeu e, embalado pelo apoio das bancadas, conseguiu empatar a 23-23. Nas vantagens, as leoas mostraram maior consistência e fecharam por 27-25, retomando a liderança.
O último set manteve o equilíbrio inicial, mas o Sporting acabou por ser mais eficaz na fase final. O Benfica ainda chegou ao 23-23 e procurou forçar a negra, porém as anfitriãs foram mais fortes nos últimos pontos e fecharam o jogo com 25-23, garantindo o 3-1 final.
Com este resultado, o Sporting segue no segundo lugar com 24 pontos, a dois do FC Porto e ganha vantagem para o Benfica que está no quinto lugar com 20 pontos.