A equipa feminina de voleibol do Benfica carimbou esta quinta-feira o acesso à final do campeonato nacional depois de vencer o FC Porto por 3-1 no terceiro jogo das meias-finais.

As águias começaram melhor no Pavilhão n.º 2 da Luz e venceram o primeiro set por 25-22. No entanto, as «azuis e brancas» e campeãs em título responderam, triunfando no segundo set por 20-25.

O Benfica voltou a superiorizar-se nos dois sets seguintes [25-17 e 25-23] e garantiram a vitória que finalizou a eliminatória frente ao FC Porto por 3-0 em jogos, depois dos triunfos por 3-2 e 3-0 nas partidas que antecederam este jogo decisivo.

Com esta vitória, o Benfica está na final do Campeonato nacional e procura conquistar o título que lhe foge há 50 anos. As águias esperam agora a decisão entre o Sp. Braga e o Sporting, sendo que as «arsenalistas» estão em vantagem por 2-1 na outra meia-final.