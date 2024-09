O Benfica falhou a qualificação para a Liga dos Campeões de voleibol ao bater os espanhóis do Guaguas Las Palmas, na Luz, por apenas 3-2, sem conseguir anular a derrota consentida na primeira mão (1-3) da primeira ronda de qualificação.

Depois da entrada em falso no jogo da primeira mão, ao Benfica apenas a vitória interessava (3-0 ou 3-1, para levar o jogo a golden set) para seguir para a segunda ronda de qualificação da Liga dos Campeões.

O sonho esteve mesmo na mão do Benfica, mas, na «negra», os espanhóis acabariam por destacar-se na ponta final, vencendo o último (quinto) parcial por 15-11.

O Benfica entrou francamente melhor no jogo e rapidamente garantiu uma almofada de cinco pontos de vantagem, que não só se limitou a gerir, como a alargou – chegou a ser de nove pontos (24-15) -, muito por culpa De Pablo Machado e André Aleixo, que nos momentos chave apareceram levando o triunfo no primeiro parcial, por 25-17.

Com o início do segundo set bem mais dividido, os espanhóis assumiram a liderança do marcador (5-4) e obrigaram os comandados de Marcel Matz a ir atrás do resultado, mas as dificuldades tornaram-se evidentes, não só a nível defensivo, como no ofensivo, em que em diversas ocasiões o remate morria no bloco da equipa de Las Palmas.

Corrigidos os erros, os campeões portugueses conseguiram ainda chegar ao 19-19, depois de uma desvantagem de cinco pontos (17-12), esforço que se revelaria inglório com o triunfo do Guaguas por 25-21.

Com a igualdade no marcador, o Benfica viria, numa fase inicial, a jogar mais com o coração do que com a razão, caindo em demasiados protestos com a dupla de arbitragem, ainda assim conseguiram fugir de um 15-10 e foram a tempo de levar o parcial para o tie break, vencendo por 26-24.

No tudo ou nada, os campeões espanhóis voltaram a entrar melhor, beneficiando de erros primários por parte dos encarnados, como nos serviços demasiados longos ou que ficavam na rede.

Ainda assim, e galvanizados pelo público presente, o Benfica assumiu a liderança no marcador através do ponto conquistado pelo inevitável André Aleixo (16-15), jogador que ampliaria logo de seguida (17-15).

O Benfica nunca deixou e acreditar na ida à negra, teve o pássaro na mão, chegou a estar a ganhar por quatro pontos (23-19), e esteve muito perto de o deixar fugir. Os espanhóis empurraram a decisão para o tie break, caindo o triunfo para o lado dos encarnados (31-29).

Neste último set, mais curto, a luta pelo ponto foi de ferro. Na troca de campo, o Benfica vencia (8-7), o público cantava, a equipa entrou na toada, levou o encontro para 10-7 e, depois, desafinou. Os espanhóis fizeram a reviravolta (12-11) e acabaram mesmo por vencer por 15-11.