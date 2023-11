O Benfica continua sem ganhar no grupo C da Liga dos Campeões de voleibol. Desta feita, os encarnados perderam por 3-1 na receção ao Piacenza.



Depois da derrota na estreia por 3-0 frente aos germânicos do Berlin Recycling, as águias começaram mal a partida e ficaram sempre a dois e três pontos dos italianos, perdendo o set por 25-21.



O Benfica apresentou-se mais coesa no segundo set e alternaram a liderança no marcador com o Piacenza, mas os italianos acabaram por ser mais fortes na reta final e ganharam por 25-23.



Os transalpinos viram os encarnados serem mais fortes e ganhar o terceiro parcial por 25-22. No entanto, o Piacenza voltou a superiorizar-se no quarto set e venceu por 25-23.