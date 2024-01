O Benfica despediu-se da fase de grupos da Liga dos Campeões de voleibol com uma derrota frente ao Halkbank por 3-2.



Os encarnados, que entraram para a última jornada do grupo C sem qualquer aspiração em apurar-se para novas provas europeias, somou a sexta derrota em outros tantos jogos. O único destaque positivo foi o facto de terem conquistado dois sets.



Embora tenha perdido o primeiro set (25-21), o Benfica superiorizou-se ao conjunto turco nos dois sets seguintes: 25-19 e 25-18. A um set da vitória, as águias não conseguiram fechar o encontro e perderam os dois parciais seguintes por 18-25 e 13-15.