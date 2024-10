O Benfica conseguiu, esta quarta-feira, uma clara vitória em Leuven, sobre o Heursden (0-3), na primeira mão dos «32-avos» da Taça CEV. Assim, as águias garantiram uma promissora posição para a receção a este adversário, a 17 de outubro (quinta-feira).

Os parciais da vitória foram de 25-21, 25-19 e 25-21.

Se avançar na prova, o Benfica jogará com os eslovenos do Merkur Maribor, ou com o Selver Tallin, da Estónia.

Os pentatetracampeões nacionais iniciaram a época na Liga dos Campeões, mas não passaram na primeira de três rondas de qualificação para a fase de grupos.

Sporting também vence na Europa

Já o Sporting, triunfou na Taça Challenge – a terceira divisão europeia – na receção aos romenos do Zalau (3-1). Este encontro foi referente à primeira mão dos «32-avos».

Os leões precisaram de 107 minutos para se imporem com os parciais de 22-25, 25-22, 25-19 e 25-22.

A equipa romena, com o central português Filip Cveticanin, foi um adversário tenaz e até começou a ganhar. Todavia, acabou por quebrar.

A segunda mão está agendada para 16 de outubro (quarta-feira, 16h), na Roménia.

Caso permaneça em prova, o Sporting defrontará os checos do Kladno Volejbal, que contam com o distribuidor José Neves. Os «16-avos» serão disputados em novembro.

Entre compromissos europeus, Benfica e Sporting retomarão a campanha na Liga na tarde deste sábado. As águias visitarão o Nun’Álvares (17h), enquanto o Sporting receberá o São Mamede (18h30).

No topo do campeonato, com três pontos, estão Castêlo da Maia, Benfica e Sporting.