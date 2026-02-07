O Benfica deslocou-se até ao reduto do V. Guimarães e venceu por 3-1, mantendo assim a distância de três pontos para o Sporting, atual líder do Campeonato Nacional de voleibol.

As águias até tiveram uma entrada em falso no encontro e perderam o primeiro set para a equipa da casa (25-21). Só que a superioridade do Benfica revelou-se nos três jogos seguintes e foi sem espinhas que o conjunto visitante triunfou em Guimarães, com vitórias por 25-14, 25-22 e 25-14.

Este resultado surge como resposta ao triunfo do Sporting desta sexta-feira, no reduto do Nun'Álvares (3-0), sendo que os leões têm apenas uma derrota em 18 jornadas na prova.

Confira os restantes resultados deste sábado:

Leixões-Santo Tirso, 3-0

São Mamede-Sp. Espinho, 3-0

Académica de Espinho-Castêlo da Maia, 3-0

Clube K-Madalena, 3-2