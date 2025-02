A equipa de voleibol do Benfica foi a Matosinhos bater o Leixões por 3-2 e, desta forma, reforça a vantagem sobre o Sporting no topo da classificação do campeonato nacional, antes dos leões visitarem o Castêlo da Maia este sábado.

A equipa comandada por Rui Moreira entrou mais forte no jogo e venceu os dois primeiros sets por 25-18 e 26-24, mas depois permitiu a recuperação da equipa da casa que empatou a partida, em mais dois sets bem disputados, com os parciais de 26-24 e 25-21.

Na negra, o Benfica levou a melhor e reclamou a vitória, batendo o Leixões por 15-9.

Uma vitória que permite ao Benfica reforçar primeiro lugar da classificação, agora com 54 pontos e 19 vitórias, ficando com mais um ponto e duas vitórias do que o Sporting que, este sábado, visita o Castêlo da Maia, o quarto classificado.

O Leixões, por seu lado, segue no terceiro lugar, com os mesmos pontos do que o Castêlo, mas já distantes dos dois rivais de Lisboa.

Os resultados da 20.ª jornada

Sexta-feira:

Leixões – Benfica, 2-3 (18-25, 24-26, 26-24, 25-21, 09-15)

Sábado:

CA Madalena - São Mamede, 15:00

Sporting de Espinho - VC Viana, 17:00

Castêlo da Maia – Sporting, 17:00

Vitória de Guimarães - Nun’Álvares, 18:30

Fonte do Bastardo - Académica de Espinho, 19:00 locais (20:00, horas de Lisboa)

Classificação dos primeiros: Benfica, 54 pontos/20 jogos; Sporting, 53/19; Leixões, 38/20; Castêlo Mais, 38/19; Académica Espinho, 36/19; Sp. Espinho, 27/19.