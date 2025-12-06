O Benfica venceu este sábado o Madalena por 3-0, em jogo da nona jornada do campeonato nacional de voleibol, e segurou o segundo lugar, mantendo-se a apenas um ponto do líder Sporting.

No Pavilhão II da Luz, as águias impuseram-se à equipa de Gaia com os parciais de 25-18, 25-19 e 25-18.

Com este triunfo, o Benfica soma agora 24 pontos, contra 25 do Sporting, que na sexta-feira tinha ido aos Açores derrotar o Clube K por 0-3.

Já o São Mamede reforçou o estatuto de sensação da temporada. Com um triunfo por 3-1 frente à Académica de Espinho (26-24, 19-25, 25-21, 25-22), a formação nortenha mantém o terceiro lugar e continua a surpreender na classificação.

Outros resultados da 9.ª jornada

V. Guimarães – Santo Tirso, 3-0

Sp. Espinho – Ala Nun’Álvares, 3-0

Castêlo da Maia – Leixões, 0-3