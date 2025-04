A equipa de voleibol do Benfica voltou a vencer o Sporting, desta vez no Pavilhão João Rocha, novamente por 3-1, e pode renovar o título já na próxima quarta-feira, no terceiro jogo, no Pavilhão da Luz. Os leões, a jogar em casa, deram mais luta neste segundo jogo, mas não conseguiram anular a maior eficácia do adversário que foi sempre mais consistente.

O FILME DO JOGO

Os visitantes entraram fortes no jogo, rapidamente ganharam vantagem, mas os leões, apoiados pelos seus adeptos, ainda conseguiram equilibrar o primeiro «set», mas acabaram por sofrer um forte revés com a lesão de Martin Licek, que teve de abandonar o jogo com queixas na zona lombar. O Benfica voltou a ser mais eficaz na ponta final e venceu o primeiro set por 25-20.

A equipa da casa reagiu em força no segundo set, saiu disparada no marcador e chegou a estar a vencer com sete pontos de vantagem (10-3). O Benfica ainda tentou equilibrar a contenda, mas os leões empataram o jogo, com uma vitória folgada por 25-15 neste segundo set.

O terceiro set foi o mais equilibrado, disputado ponto a ponto, sem que nenhuma das equipas conseguisse uma vantagem, mas o Benfica foi sempre mais eficaz nos bloqueios, enquanto o Sporting desperdiçou vários serviços e a diferença ditou uma segunda vitória do Benfica, agora por 25-21.

Os leões estavam obrigados a vencer o quarto set, mas foi o Benfica que esteve quase sempre na frente. Os leões ainda recuperaram na ponta final, chegaram a estar a vencer por 21-20, mas o Benfica voltou a ser mais eficaz, tanto a defender como a atacar, e venceu por 29-27.

Com duas vitórias por 3-1, num play-off à melhor de cinco, a equipa liderada por Marcel Matz pode renovar o título já no próximo jogo, na quarta-feira, no Pavilhão da Luz. Os leões, por seu lado, estão obrigados a vencer os dois próximos jogos para levar a decisão do título para uma «negra».