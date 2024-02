A equipa de voleibol do Benfica esteve muito perto de consentir a primeira derrota da temporada na receção ao Sporting, mas depois de perder os dois primeiros sets, iniciou uma sensacional recuperação, levou o jogo para a «negra» e acabou por somar a 17.ª vitória consecutiva sobre o rival de Alvalade.

Os leões entraram melhor no jogo da 7.ª jornada do campeonato e, apesar do equilíbrio, venceram o primeiro set por 29-27, ganhando confiança para vencer também o segundo, por 25-22. No terceiro set, os encarnados chegaram a estar a vencer por 24-20, mas ainda permitiram o empate dos leões (24-24), antes de reclamarem a vitória por 28-26.

Já no quarto set, o Benfica voltou a vencer, desta feita por 25-23, levando o jogo para a «negra». No decisivo set, por sinal o mais desequilibrado, os tetracampeões venceram por 15-8 e somaram o 17.º triunfo consecutivo sobre o rival que já não vence um dérbi desde março de 2021.

Na classificação do campeonato, o Benfica passa agora a liderar com 28 pontos, com mais dois pontos do que o Sporting.