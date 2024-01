A equipa de voleibol do Benfica foi ao Pavilhão Municipal de Santa Maria Maior vencer o VC Viana por 3-0 e, desta forma, reforçou a liderança no topo da classificação da Série A, passando a contar com mais quatro pontos do que o Sporting que, este sábado, visita a Académica de Espinho.

Os encarnados somaram, assim, o oitavo triunfo consecutivo, ainda sem perderem um único set (15-0). A equipa comandada por Marcel Matz venceu o primeiro set por 25-22, o segundo por 25-21 e o terceiro por 25-23.

Ao fim de cinco jogos da segunda fase, o Benfica comanda a classificação com 23 pontos, à frente do Sporting (19), Leixões, Académica de Espinho e Fonte Bastardo (todos com 9).