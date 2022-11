A equipa de voleibol do Benfica somou a segunda derrota, em outros tantos jogos, no grupo C da Liga dos Campeões, agora diante dos belgas do Roeselare, num encontro que acabou decidido na «negra» por 3-2.

Com este resultado, os campeões portugueses somaram o segundo ponto na poule, depois de terem perdido na primeira ronda diante dos italianos do Civitanova por 3-2.

Já o Roeselare somou o primeiro triunfo e é agora terceiro classificado, também com dois pontos, à frente dos encarnados, fruto do confronto direto.

Diante dos belgas, o Benfica até começou melhor no encontro e acabou por vencer, de forma tangencial, o primeiro parcial (25-23), dando um sinal de poderia dar boa réplica esta noite e até vencer.

O treinador Marcel Matz, no lançamento para a fase de grupos da Liga dos Campeões, tinha consciência que a equipa belga era aquela com quem o Benfica poderia ombrear, mas os forasteiros mostraram-se não só um osso duro de roer, como também uma barreira intransponível esta noite.

O Roeselare, que esteve francamente melhor no serviço que o Benfica, acabaria por vencer os dois parciais seguintes (26-24 e 25-23) e colocar-se na condição de vencedor.

A jogar em casa e com o apoio do público, o Benfica conseguiu igualar a partida com três pontos de vantagem (25-22), o último deles conquistado por André Aleixo, adiando a decisão para o quinto parcial.

Mas até aqui acabou por claudicar, apesar de ter entrado melhor. O Roeselare conseguiu equilibrar as forças e a luta fez-se ponto por ponto até aos 7-7, altura em que os belgas tomaram conta do set, acabando por selá-lo com um 15-9.