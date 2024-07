O Sporting anunciou esta segunda-feira a contratação de Edson Valencia para a equipa de voleibol, abrindo, assim, as portas para o regresso do oposto internacional venezuelano a Portugal, onde já tinha representado o AJ Fonte do Bastardo.

«Estou muito feliz. Vir para o Sporting é um compromisso que é preciso assumir com muito profissionalismo e também com muito carisma para aproveitar que estou numa grande equipa, na qual é possível conquistar coisas interessantes. Joguei aqui muitas vezes, mas do outro lado do campo e conseguia-se perceber o que era a energia e as coisas boas desta arena tão bonita. Agora, estar deste lado é muito bom», referiu o novo oposto da equipa leonina.

No Pavilhão João Rocha, Edson Valencia vai reencontrar o treinador João Coelho com quem já tinha trabalhado no Fonte do Bastardo. «Um dos motivos pelos quais acertei com o Sporting foi por conhecer a grande equipa técnica, porque já consegui trabalhar com João Coelho, com Pedro [Teixeira, treinador-adjunto] e voltar a trabalhar com uma equipa de trabalho tão espetacular, tão profissional, que vivem para o voleibol, é muito interessante. Vai ser muito bom, tenho um bom feeling», destacou ainda o reforço