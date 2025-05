O FC Porto anunciou esta sexta-feira a renovação do contrato de Miguel Coelho, treinador de 37 anos que vai continuar a liderar a equipa feminina de voleibol na próxima temporada. «Um voto de confiança», diz o presidente André Villas-Boas.

O treinador está no clube desde 2023, ano em que conduziu a equipa feminina à conquista do tetracampeonato, com 32 vitórias em 35 jogos, enquanto na última época, conquistou a Taça Ibérica e fez história com uma qualificação inédita para a fase de grupos da Liga dos Campeões, mas acabou por desiludir nas competições internas.

«É um voto de confiança que é merecido. O Miguel é o nosso Dragão de Ouro – Treinador do Ano e conquistou o título de campeão nacional na época passada. Evidentemente que esta época as coisas não correram como estávamos à espera, mas ele é o primeiro a assumir isso e a imprimir uma vontade de mudança relativamente ao próximo ano», referiu André Villas-Boas depois da assinatura do novo contrato.