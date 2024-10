Em Espanha, diante do Gran Canaria, o FC Porto selou um inédito apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Na noite desta quarta-feira, as azuis e brancas delinearam uma «remontada» para uma noite inesquecível.

Depois do triunfo de 3-0 na Invicta, as portistas começaram por garantir a qualificação, conquistando dois «sets». No último parcial, o FC Porto aplicou um 14-16 (2-3).

O duelo contou com parciais de 25-22, 23-25, 25-21, 18-25 e 14-16.

As portistas integrarão o Grupo C da prova europeia, na companhia das italianas Vero Volley Milano – vice-campeãs da Champions – das turcas do VakifBank – que conquistaram o troféu por seis vezes – e das eslovenas do Calcit Kamnik.

Assim, o voleibol português está de regresso à elite europeia, 19 anos depois.

No campeonato, as portistas são sextas classificadas, com dois pontos, face à vitória na primeira jornada, ante o Benfica (3-2). Segue-se a visita ao Avense (1.º), no domingo.