Marcel Matz vai deixar o comando técnico da equipa masculina de voleibol do Benfica no final da temporada. Em comunicado divulgado esta segunda-feira, os encarnados anunciaram que o vínculo contratual do treinador brasileiro termina a 30 de junho, colocando um ponto final numa ligação que durava desde 2018.

Durante oito temporadas, Marcel Matz conduziu o Benfica a um inédito pentacampeonato nacional e conquistou ainda quatro Taças de Portugal e cinco Supertaças, totalizando 14 troféus ao serviço dos encarnados.

«Marcel Matz abraçou o espírito benfiquista desde que chegou», sublinha o emblema da Luz, que desejou ao técnico brasileiro as maiores felicidades para o futuro.

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