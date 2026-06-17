Voleibol
Há 21 min
Voleibol: Marcel Matz deixa o Benfica ao fim de oito anos
Treinador brasileiro despede-se das águias após conquistar 14 troféus ao serviço do clube
GP
Treinador brasileiro despede-se das águias após conquistar 14 troféus ao serviço do clube
GP
Marcel Matz vai deixar o comando técnico da equipa masculina de voleibol do Benfica no final da temporada. Em comunicado divulgado esta segunda-feira, os encarnados anunciaram que o vínculo contratual do treinador brasileiro termina a 30 de junho, colocando um ponto final numa ligação que durava desde 2018.
Durante oito temporadas, Marcel Matz conduziu o Benfica a um inédito pentacampeonato nacional e conquistou ainda quatro Taças de Portugal e cinco Supertaças, totalizando 14 troféus ao serviço dos encarnados.
«Marcel Matz abraçou o espírito benfiquista desde que chegou», sublinha o emblema da Luz, que desejou ao técnico brasileiro as maiores felicidades para o futuro.
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