Portugal perdeu, esta sexta-feira, frente à Dinamarca por 3-1, no primeiro jogo da Liga Europeia.

A seleção portuguesa de voleibol teve uma boa entrada no jogo, chegando a ter quatro pontos de vantagem, mas a Dinamarca conseguiu responder e venceu o primeiro set por 25-17. No segundo parcial, Portugal entrou melhor e empatou a partida, depois de vencer por 25-20.

A Dinamarca voltou a superiorizar-se face à equipa das Quinas e venceu o terceiro set por 25-22. A vantagem no encontro motivou a seleção nórdica que, impulsionada pela vitória, fechou o encontro em 3-1, com uma vitória no quarto parcial por 25-19.

No próximo encontro, Portugal defronta a Islândia, no dia 6 de junho, às 15h.