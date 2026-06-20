Voleibol
Há 28 min
Voleibol: Portugal perde com Hungria e falha a fase final da Liga Europeia
Seleção encerra a participação na prova neste domingo
Seleção encerra a participação na prova neste domingo
Portugal sucumbiu perante a Hungria (3-0: 25-18, 25-23 e 25-22), em Baku, no Azerbaijão, na quinta jornada da Liga Europeia. O desfecho deste sábado afasta a Seleção do apuramento para a fase final.
Ultrapassado pelos húngaros, Portugal ocupa a 12.ª posição entre 27 seleções, com nove pontos (três vitórias e duas derrotas) e despede-se da prova no domingo, perante o Azerbaijão (15h).
Em zona de apuramento para a fase final – e apuramento direto para o Euro 2028 – continuam Países Baixos, Dinamarca, Chéquia e Espanha.
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