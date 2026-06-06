A seleção portuguesa masculina de voleibol respondeu da melhor forma ao desaire sofrido na jornada inaugural da Liga Europeia e venceu este sábado a Islândia por 3-0, em Odense, na Dinamarca.

Depois da derrota frente à seleção anfitriã na sexta-feira (3-1), a equipa orientada por João José entrou determinada a somar os primeiros pontos na competição e dominou o encontro do princípio ao fim, com os parciais de 25-19, 25-18 e 25-13.

Vencedora da Liga Europeia em 2010, Portugal fecha assim o Torneio 6 com um triunfo e uma derrota, mantendo-se na luta pelos lugares cimeiros da competição.

A seleção nacional volta agora a competir entre 12 e 14 de junho, quando receber o Torneio 15, em Matosinhos, onde terá pela frente as seleções da Letónia e de Montenegro.

A fase de grupos termina no Azerbaijão, entre 19 e 21 de junho, com Portugal a defrontar a equipa anfitriã e a Hungria. Os quatro primeiros classificados garantem presença nas meias-finais da Liga Europeia e asseguram igualmente o apuramento para o Europeu de 2028.