Portugal venceu o Montenegro em Matosinhos (3-0), num encontro para a Liga Europeia concluído em 78 minutos. Perante mais de 400 adeptos, Alexandre Ferreira (12 pontos) e André Pereira (11) foram os mais interventivos.

O primeiro “set” durou 25 minutos (25-16), o segundo parcial registou 26 minutos (25-19) e o derradeiro “set” durou 27 minutos (25-14).

A Seleção volta a jogar em Matosinhos no domingo, frente à Letónia (16h30).

Antes deste jogo com Montenegro, Portugal perdeu na visita à Dinamarca (3-0) e venceu, ainda em solo dinamarquês, a Islândia (3-0).

Ao cabo de três jogos, Portugal ocupa o 11.º lugar, com seis pontos, a três dos líderes Países Baixos, Estónia, Chéquia e Finlândia.