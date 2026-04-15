O Sporting garantiu esta quarta-feira a presença na final do campeonato nacional de voleibol, ao vencer o V. Guimarães por 3-1 no jogo decisivo das meias-finais, disputado no Pavilhão João Rocha.

Depois de dois triunfos claros (3-0) nos encontros anteriores, os leões sentiram mais dificuldades desta vez, chegando mesmo a perder o primeiro set por 21-25. A reação surgiu de imediato, com vitória no segundo parcial (25-18) e domínio no terceiro (25-12), antes de um quarto set mais equilibrado, resolvido por 25-19 e confirmaram o triunfo por 3-0 na série.

Na final, o Sporting aguarda agora pelo vencedor do duelo entre Benfica e Leixões. As águias estão em vantagem (2-1) na série, depois de vencerem o terceiro jogo por 3-1, no Pavilhão da Luz.

O Benfica até entrou a perder (23-25), mas reagiu com triunfos nos três sets seguintes (25-17, 25-21 e 25-20), ficando a uma vitória de marcar encontro com o Sporting na final, que procura revalidar o título conquistado na época passada, diante do Benfica.