O distribuidor ucraniano Yurii Synytsia é o mais recente reforço do voleibol do Sporting, depois de ter jogado na última época na China, informou esta sexta-feira o clube de Alvalade.

«O Sporting é um grande clube, com boas condições, tem um projeto ambicioso e estou muito feliz», disse o jogador ucraniano, de 30 anos, por 30 vezes internacional pela Ucrânia e que na temporada de 2023/24 representou o Beijing.

Yurii Synytsia define-se como um jogador experiente, por já ter jogado em diversas equipas, na Ucrânia, Rússia e China, e que essa é uma condição fundamental para um distribuidor, que é o «cérebro de uma equipa».

«Vamos tentar ganhar cada jogo e cada troféu e precisamos do apoio dos nossos adeptos», disse ainda o distribuidor Yurii Synytsia, que conta no seu palmarés com a conquista de uma Liga Europeia com a seleção da Ucrânia.

Sobre o treinador, João Coelho, o reforço leonino teve palavras elogiosas e de grande expectativa, considerando-o uma «excelente pessoa» e um «técnico muito inteligente», pelo que disse estar «ansioso por começar a trabalhar com ele».