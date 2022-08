Toms Svans é reforço da equipa de voleibol do Sporting.



O central, de 29 anos, vai viver a primeira experiência fora da Letónia depois de já ter representado o Pärnu Võrkpalliklubi, da Estónia, e os franceses do Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique.



«Falei com alguns jogadores da Letónia que jogaram em Portugal, noutros clubes, e disseram-me que era um campeonato forte e interessante. É um grande prazer estar aqui e fazer parte de uma equipa tão grande e forte como o Sporting», referiu, em declarações aos meios do clube leonino.



O jogador letão, de 1,99 metros, iniciou a carreira no Daugavpils Universitāte.