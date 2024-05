O Sporting venceu, na tarde desta quarta-feira, o Benfica, no quarto jogo da final da Liga (3-0). Obrigados a vencer para evitar o pentacampeonato das águias, os comandados de João Coelho mantiveram a organização e eficácia.

Reveja, aqui, a marcha do marcador.

Como tal, arrecadaram o «set» inaugural, por 22-25. À boleia dos «mísseis» de Tiago Barth, os anfitriões recuperaram da desvantagem de 19-20 e adiantaram-se no marcador.

Sob olhar atento de «Super» Mário Jardel, o Sporting dominou o segundo «set», ampliando a vantagem de 19-16 para 24-17. Entre serviços falhados pelas águias – a maioria a terminar na rede – os anfitriões dobraram a vantagem (2-0), num parcial de 25-18.

Há uma semana, também no Pavilhão João Rocha, antes de os leões empatarem a final (1-1), o Benfica ainda ameaçou estragar uma tarde maioritariamente dominada pelos pupilos de João Coelho. Assim, havia expectativa para compreender de que forma Marcel Matz tentaria, uma vez mais, empatar o duelo.

A receita parecia se repetir. No terceiro «set», o Benfica propôs-se a recuperar a desvantagem, com Lucas França e Natan a edificarem a vantagem das águias (5-10).

Todavia, Van Berkel, Kobrine, Wagner Silva e Vinícius Lersch trataram de equilibrar o parcial e espreitar nova reviravolta. De parada e resposta, os empates e as alternâncias na liderança do «set» foram sucessivos, enquanto a ansiedade nas bancadas subia de tom.

O Sporting dispôs de três «match point», confiando a Wagner Silva a missão de quebrar o muro flutuante das águias. Assim, o implacável brasileiro soltou a festa no Pavilhão João Rocha. O derradeiro parcial foi selado em 27-25.

#VoleibolSCP | ⏹️ GRANDE VITÓRIA DOS LEÕES!!! O 4️⃣.º jogo da Final da Liga Una Seguros é nosso e a disputa do título vai ser ATÉ AO FIM!!! 💪💚



Ora, o jogo do título será disputado no reduto do Benfica, a partir das 19h de sábado. As águias espreitam o pentacampeonato, depois de dois triunfos em casa, ambos por 3-1.

Por sua vez, o Sporting, que sonha com o sétimo campeonato, tentará fazer algo inédito nesta época, ou seja, triunfar no reduto das águias. Os leões não conquistam o título desde 2018.