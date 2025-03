O Sporting venceu este sábado o V. Guimarães por 3-0 no primeiro jogo da série à melhor de três dos quartos de final do Campeonato.

Os leões começaram melhor e apesar do equilíbrio registado nos dois primeiros sets do encontro [um duplo 25-20] acabaram por vencer também o terceiro set por um resultado mais folgado [25-18].

Com este triunfo, o Sporting sai na frente da eliminatória sendo que as duas equipas se voltam a encontrar a 22 de março no Pavilhão da Unidade Vimaranense para o segundo jogo da série.

Quem também entrou com o pé direito foi o Benfica, que em casa, no Pavilhão n.º 2 da Luz recebeu e bateu o Ala Gondomar também por 3-0.

25-17, 25-15 e novo 25-17 constituíram os resultados dos parciais, todos favoráveis às águias neste primeiro duelo entre as equipas.

O segundo encontro está marcado para 22 de março em Gondomar, com o Benfica na frente da eliminatória.

Nos restantes encontros, destaque para o dérbi de Espinho, com o Académico de Espinho a sair triunfante sobre o Sp. Espinho por 3-2 [25-21, 23-25, 25-18, 17-25], já o Leixões bateu o Castêlo da Maia por 3-0 [25-18, 25-21, 25-19].