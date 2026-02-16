Já são conhecidas as quatro equipas que marcam presença na final four da Taça de Portugal de voleibol.

Este domingo, o Sporting recebeu o Sp. Espinho e venceu por 3-0 (25-23, 25-21 e 25-21), o Benfica fez o mesmo na receção ao Clube K (25-15, 25-19 e 25-15) e o V. Guimarães também não teve problemas para afastar da competição o conjunto do São Mamede (25-16, 25-22 e 25-23).

O encontro mais «equilibrado» aconteceu na vitória do Académica de Espinho diante do Leixões, sendo que a equipa da casa ainda deu uma boa réplica no primeiro set, mas acabou por não ter capacidade para contrariar o adversário nos três jogos seguintes e caiu também nos «quartos» desta competição.

Recorde-se que a final four da Taça de Portugal decorre no Pavilhão Desportivo de Albufeira, entre os dias 13 e 15 de março.