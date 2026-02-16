Voleibol: Sporting e Benfica garantem passagem às «meias» da Taça
V. Guimarães e Académica de Espinho também marcam presença na «final four» após triunfos este domingo
Já são conhecidas as quatro equipas que marcam presença na final four da Taça de Portugal de voleibol.
Este domingo, o Sporting recebeu o Sp. Espinho e venceu por 3-0 (25-23, 25-21 e 25-21), o Benfica fez o mesmo na receção ao Clube K (25-15, 25-19 e 25-15) e o V. Guimarães também não teve problemas para afastar da competição o conjunto do São Mamede (25-16, 25-22 e 25-23).
O encontro mais «equilibrado» aconteceu na vitória do Académica de Espinho diante do Leixões, sendo que a equipa da casa ainda deu uma boa réplica no primeiro set, mas acabou por não ter capacidade para contrariar o adversário nos três jogos seguintes e caiu também nos «quartos» desta competição.
Recorde-se que a final four da Taça de Portugal decorre no Pavilhão Desportivo de Albufeira, entre os dias 13 e 15 de março.