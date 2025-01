Sporting e Benfica venceram os respetivos encontros da 16.ª jornada do campeonato nacional de voleibol, mantendo assim a diferença de dois pontos entre ambos na classificação, com vantagem para os leões.

A equipa orientada por João Coelho recebeu e venceu o Sp. Espinho por 3-0, com os parciais de 25-21, 25-22 e 25-17, chegando assim aos 46 pontos e mantendo também a liderança da prova. Já o Benfica deslocou-se até ao reduto do Fonte do Bastardo e também triunfou sem problemas (0-3), com os parciais de 16-25, 21-25 e 15-25.

Na próxima jornada, o Sporting defronta o VC Viana fora de portas, sendo que as águias têm encontro marcado com o CA Madalena, em Vila Nova de Gaia.