No segundo jogo das meias-finais da Liga, este sábado, o Benfica voltou a triunfar sobre o Académico de Espinho (0-3). Por sua vez, o Sporting também dominou e venceu na visita ao Leixões (0-3).

Em Espinho, a turma de Marcel Matz arrecadou os três parciais, com 27-29, 15-25 e 18-25. Assim, o Benfica amplia a vantagem na eliminatória, depois da vitória em Lisboa (3-0). Os tetracampeões nacionais poderão garantir a passagem à final, em casa, na noite desta quarta-feira (20h30).

Por sua vez, o Sporting também foi implacável fora de portas, mas ante o Leixões. Em Matosinhos, os leões controlaram o encontro, arrecadando todos os parciais (16-25, 21-25, 23-25). Após o triunfo por 3-1, os comandados de João Coelho poderão selar a presença na final, em casa, na tarde desta quarta-feira (19h).

Em caso de vitórias de Académico de Espinho ou Leixões, então as eliminatórias serão decididas a norte, no próximo sábado. Por agora, leões e águias lideram por 2-0. As meias-finais são decididas à melhor de cinco jogos.