O Sporting não vacilou na quinta jornada da fase regular da Liga de voleibol e bateu, este domingo, o Castêlo da Maia por 3-0, no Pavilhão João Rocha, num jogo marcado pelo domínio da equipa de João Coelho.

Com parciais de 25-17, 25-15 e 25-22 os leões sobem ao segundo lugar, apenas atrás da A. de São Mamede, líder invicto.

Com esta vitória, o Sporting aproxima-se do topo da classificação e na próxima jornada, os leões defrontam a Ac. de São Mamede, líder da competição com cinco triunfos em cinco jogos.