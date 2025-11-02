O Sporting venceu este domingo o Benfica por 3-0 (25-18, 25-19 e 26-24), numa partida a contar para a terceira jornada do campeonato nacional de voleibol, e impôs a primeira derrota às águias na competição.

A terceira jornada do campeonato nacional reservou um dérbi na Luz.

Os encarnados procuravam vingar a derrota sofrida na Supertaça e entraram melhor no primeiro set. O Benfica conseguiu mesmo abrir a vantagem para três pontos.

No entanto, os leões responderam e não só conseguiram empatar, como deram mesmo a volta ao resultado. Já perto do final do primeiro set, o Sporting alcançou uma vantagem de seis pontos e venceu por 19-25.

O segundo set começou novamente com uma grande entrada das águias, com um parcial de 3-0. Mas, a história repetiu-se. O Sporting reagiu, empatou, e passou para a frente do marcador acabando por triunfar também no segundo set por 18-25.

O Benfica cometeu muitos erros principalmente no terceiro set e quem aproveitou foi o Sporting, campeão nacional em título. Os leões cavaram logo uma vantagem inicial que rondou os dois pontos. Os encarnados responderam e conseguiram mesmo passar para frente do marcador quando este marcava 13-12.

O terceiro set foi, sem dúvida, o mais renhido. Águias e leões mantiveram o resultado igualado até ao 24-24. Mas nos serviços derradeiros, o Sporting foi mais forte e conseguiu vencer o terceiro set por 24-26, fechando o encontro por 3-0.

Com este triunfo, os leões ultrapassam o Benfica e estão no segundo lugar da classificação, com seis pontos, mais um que o Benfica, no quarto posto. A Académica de São Mamede é a única equipa 100 por cento vitoriosa no campeonato, que lidera, com nove pontos conquistados.