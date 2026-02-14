O Sporting continua a rubricar uma temporada incrível no campeonato nacional de voleibol. Este sábado, na 19.ª jornada, os leões venceram o Clube K por 3-0 e reforçaram a liderança da prova.

A jogar em casa, a formação verde e branca entrou dominadora e venceu os dois primeiros parciais (25-19 e 25-21). No terceiro set, o Sporting não deu qualquer hipótese, com um expressivo 25-9 a fechar as contas.

Com este triunfo, o Sporting soma 54 pontos, resultado da 18.ª vitória em 19 jornadas, mantendo três pontos de vantagem sobre o Benfica, que também venceu este sábado. O Clube K segue no 11.º lugar, com 11 pontos.

Os encarnados responderam à altura na deslocação a Vila Nova de Gaia, ao bater o CA Madalena por 3-0.

O Benfica dominou os dois primeiros sets, com os parciais de 21-25 e 15-25 e selaram a quinta vitória consecutiva num terceiro parcial mais equilibrado, resolvido por 24-26.