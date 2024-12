Este foi um sábado tranquilo para Benfica e Sporting, a propósito da 11.ª ronda do campeonato. As águias levaram a melhor sobre o Sp. Espinho (3-0), com parciais de 25-21, 25-23 e 25-13.

Quanto aos leões, dominaram na receção ao Madalena (3-0), com parciais de 25-19, 25-13 e 25-18. Por isso, seguem na liderança, com 31 pontos, mais dois do que as águias.

Por sua vez, o Sp. Espinho é 6.º classificado, enquanto o Madalena ocupa o 12.º e último lugar.

Na próxima ronda, o Sporting recebe a Académica de Espinho (5.º), na tarde de sábado (17h). Uma hora mais tarde, o Benfica inicia o duelo no reduto do Viana (9.º).