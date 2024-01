O Sporting venceu, na noite desta sexta-feira, a Fonte do Bastardo, por 3-1, no arranque da 4.ª jornada da Série A da segunda fase da Liga de voleibol.

A equipa açoriana até entrou melhor na partida, com parcial de 23-25, mas os leões operaram prontamente a reviravolta. Os parciais de 25-17 e 25-18 deram a liderança à turma João Coelho.

O derradeiro set, pleno de equilíbrio, até contou com vantagens da Fonte do Bastardo – por 21-23 e 24-25 – mas os anfitriões selaram o triunfo com o marcador em 27-25.

Assim, os leões lideram o campeonato, com 19 pontos, mais dois em relação ao Benfica, que este sábado recebe o Castêlo da Maia.

Por sua vez, a Fonte do Bastardo permanece no quarto lugar, com nove pontos, em igualdade pontual com o Leixões, terceiro classificado. De lembrar que o quarteto da frente desta Série A segue diretamente para as meias-finais da Liga.