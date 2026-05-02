O Sporting voltou a superiorizar-se ao Benfica, desta vez no segundo jogo da final do Campeonato Nacional de voleibol, e colocou-se numa excelente posição para revalidar o título de campeão.

No Pavilhão da Luz, os comandados de João Coelho entraram a todo o gás e venceram o primeiro set por 25-18. Destaque claro para mais uma exibição de excelência de Edson Valencia, seja no serviço ou no ataque à rede. Os dois sets seguintes foram mais equilibrados, mas a eficácia superior dos leões fez com que o 3-0 se construísse de forma natural.

Segue-se o terceiro jogo desta final, que se realiza no Pavilhão João Rocha a 6 de maio.

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