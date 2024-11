A equipa de voleibol do Sporting foi ao Pavilhão da Luz vencer o Benfica (3-1), pela terceira vez esta época, e, desta forma, destacou-se no primeiro lugar da classificação do campeonato, com mais um ponto do que os vizinhos.

Foi o terceiro triunfo dos leões sobre o Benfica na corrente temporada, depois das vitórias na Supertaça e também na Supertaça Ibérica, desta vez, com reviravolta.

O Benfica, que tinha vencido os primeiros sete jogos, entrou melhor e até venceu o primeiro set (25-13), mas depois não conseguiu suster a reação dos visitantes que acabaram por virar o jogo nos três sets que se seguiram (25-21, 25-19 e 26-24).

Com esta vitória, o Sporting destaca-se no primeiro lugar, com 22 pontos, mais um do que o Benfica.