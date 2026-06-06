Portugal perdeu, esta sexta-feira, frente à Hungria por 3-0, no primeiro jogo da Liga Europeia.

Perante uma das seleções mais bem cotadas da competição, a turma de Hugo Silva ainda mostrou alguma capacidade de reação, mas a Hungria revelou uma maior eficácia ao longo do encontro.

Portugal entrou bem, mas acabou por perder o primeiro set por 25-22. No segundo parcial, as húngaras voltaram a ser superiores e cavaram uma vantagem de 2-0 no jogo (25-20).

Para fechar, a seleção portuguesa ainda ameaçou o 2-1, após o resultado chegar aos 23-21, mas a Hungria voltou a ser melhor e sentenciou o encontro em 3-0 com uma vitória no terceiro set por 25-23.

Na próxima jornada, Portugal defronta a Macedónia do Norte em encontro marcado para domingo.