A seleção masculina de voleibol venceu, este domingo, a Letónia por 3-1, terminando a jornada de qualificação com um pleno de vitórias.

Portugal somou o terceiro triunfo consecutivo na competição e mantém a expectativa de seguir em frente, no entanto tudo depende da conjugação de resultados das restantes seleções em competição.

A formação lusa entrou bem e conquistou, de forma natural, o primeiro set. A resposta da Letónia respondeu de forma imediata e igualou a partida em 1-1. No terceiro set, Portugal recuperou a vantagem e, à boleia de Alexandre Ferreira, que apontou dez pontos, vencer por 25-23.

No último set, Portugal nunca perdeu a liderança que, apesar dos cinco pontos seguidos da Letónia, carimbou o triunfo no encontro.

Com esta vitória, a formação portuguesa mantém-se na corrida à fase seguinte da prova. No entanto, um triunfo na última jornada frente à Hungria e do Azerbaijão pode não ser suficiente, uma vez que depende sempre da conjugação dos restantes resultados.