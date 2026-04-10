Voleibol
Há 24 min
Voleibol: Sp. Braga vence Sporting no segundo jogo das meias-finais
Minhotas bateram a formação lisboeta por 3-1 e seguem em vantagem
AL
O Sp. Braga foi ao reduto do Sporting vencer por 3-1 e seguem em vantagem nas ‘meias’ do campeonato nacional de voleibol feminino (2-0).
Depois da vitória em Braga, as minhotas deslocaram-se a Lisboa para ampliar a vantagem na série. O Sporting até venceu o primeiro parcial (28-26), no entanto a equipa orientada por João Santos deu a cambalhota no marcador.
A vitória nos restantes parciais (21-25, 18-25 e 24-26) carimbaram o segundo triunfo face às leoas, que já haviam perdido em Braga por 3-2.
O próximo jogo está marcado para dia 15 de abril, às 19h30, na AMCO Arena. O Sp. Braga, caso vença o terceiro jogo, garante um lugar na final do campeonato nacional de voleibol feminino.
