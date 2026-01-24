O Benfica venceu na visita à Académica de Espinho, por 3-0 (25-19, 25-21 e 25-20), em encontro da 16.ª jornada da fase regular da Liga. Na tarde deste sábado, as águias atingiram os 42 pontos, permanecendo a três do líder – e campeão em título – Sporting.

No calendário das águias segue-se a visita aos turcos do Altekma, na quarta-feira (14h), na segunda mão dos “oitavos” da Taça Challenge. No primeiro “round”, o Benfica venceu por 3-2. No regresso à Liga, no sábado (17h), há receção ao Leixões (4.º).

Quanto à Académica de Espinho, retomou o trilho das derrotas e regista 22 pontos no 6.º lugar, antes da visita ao Santo Tirso (12.º), no sábado (16h).

Também nesta tarde, o Sporting venceu no reduto do Câstelo da Maia, por 3-1 (25-21, 25-17, 23-25 e 25-18). No calendário dos leões segue-se a visita aos polacos do Zawiercie – na quarta-feira (17h) – na quarta jornada da fase de grupos da Champions. No regresso a casa, os leões recebem a Académica São Mamede (3.º), a 1 de fevereiro (18h).

Por sua vez, o Castêlo da Maia é 10.º colocado com 14 pontos. Ao cabo de quatro derrotas consecutivas na Liga apontam à visita à Académica São Mamede, na terça-feira (21h), num acerto de calendário referente à 13.ª jornada.

Outros resultados

Académica São Mamede 3-0 Clube K;

Sp. Espinho 3-0 Santo Tirso;

Ala de Gondomar 1-3 Madalena;

Leixões 2-3 Vitória de Guimarães.